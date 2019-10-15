الممر.. فيلم يروي بطولات الجيش المصري بحرب الاستنزاف، يحطم الترندات

تصدر فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة وبطولة النجوم أحمد عز وأحمد فاروق فلوكس ومحمد فراج، الذي بث في جميع الفضائيات المصرية، امس الاول الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر / تشرين الأول 1973، كافة ترندات مواقع التواصل في مصر والعالم العربي.

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من الهزيمة في حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وقد بدأ تصوير الفيلم في 15 سبتمبر / أيلول 2018، في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة. وذهب كل طاقم التمثيل إلى مدرسة الصاعقة للقيام بالتدريبات المكثفة لحمل السلاح وإطلاق النار.

ويُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ 100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للجيش المصري مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

وأثار الفيلم إعجاب المصريين، وجعلهم يتمسمرون أمام شاشات التلفزيون في المنازل والمقاهي والشوارع لمشاهدة الفيلم، والتفاعل مع أحداثه، وسط مزيج من مشاعر الفرحة والحزن والبكاء والضحك والخوف والقلق، ثم الهتاف في النهاية “فرحا بالانتصار”.