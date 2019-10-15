القبض على شخص يزرع اشتال الماريجوانا في منطقة البلقاء

القت مديرية الأمن العام القبض على شخص استخدم إحدى المزارع غرب البلقاء لزراعة نبتة الماريجوانا المخدرة، وضبط 1300 شتلة من تلك النبتة داخل المزرعة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم الثلاثاء، ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص باستخدام مزرعة في غرب البلقاء لزراعة نبتة الماريجوانا المخدرة حيث تم على الفور التحرك للمكان. واضاف انه بتفتيش المزرعة تم ضبط ما يقارب 1300 شتلة من نبتة الماريجوانا المخدرة، وبدأ البحث عن الشخص المشتبه به، لكن لم يتم العثور عليه داخل المزرعة، مضيفا انه وخلال ساعات تم تحديد مكان تواجد المشتبه به في احدى مناطق العاصمة والقي القبض عليه وبدات التحقيقات.

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