وفقا لمصدر بريطاني.. “طحنون” شقيق محمد بن زايد يجري محادثات سرية مهمة في طهران

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن وجود مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإيرانية طهران، منذ 48 ساعة.

وأوضح الموقع البريطاني، اليوم الاثنين، أن طحنون، وهو شقيق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تلقى تكليفاً بالسفر إلى إيران في مهمة وصفتها بـ”السرية”؛ تهدف إلى نزع فتيل الأزمة مع طهران.

وتأتي المهمة الإماراتية السرية وسط محاولات لإجراء محادثات ومفاوضات بين السعودية وإيران، قيل سابقاً إن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد توسط فيها، وصولاً إلى مهمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الهادف لنزع فتيل التوتر بين البلدين

كما تأتي الزيارة أيضاً بعد أيام قليلة من هجوم تعرضت له ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي، في البحر الأحمر، وقالت طهران إنه نُفذ بصاروخين اثنين، ما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر.

وفي يوليو الماضي، حصل تقارب ملموس في العلاقات بين طهران وأبوظبي بعد سنوات القطيعة، حيث أرسلت الإمارات وفداً أمنياً إلى طهران، لبحث قضايا التعاون الحدودي وتبادل “معلومات أمنية”، سبقها إرسال أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام.

كما أعلنت أبوظبي في تلك الفترة انسحاباً أحادياً من اليمن، واقتصار مهامها هناك على دعم المليشيات الجنوبية الانفصالية في جنوب اليمن.