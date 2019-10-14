مؤيد قوي للقضية الفلسطينية..قيس سعيّد يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التونسية/ فيديو

أعلن التلفزيون الحكومي التونسي أن المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد فاز في الانتخابات وأصبح رئيساً لتونس بنسبة 76.9% بحسب نتائج سبر الآراء.

فيما قال سعيّد عقب إعلان فوزه “كنت أتمنى أن يكون العلم الفلسطيني حاضراً إلى جانب العلم التونسي”، وأضاف “تونس تدخل مرحلة جديدة في التاريخ وسنرفع كل التحديات خاصة الاقتصادية”.

وكانت شركتان لسبر الآراء في تونس قالتا إن “سعيّد يتقدم على منافسه القروي ويحقق نسبة تتجاوز الـ70% من الأصوات”، حيث أكدت شركة “سيغما كونساي” أن سعيد حقق نسبة 72.28% من الأصوات، فيما أشارت شركة “أمرود” إلى أنه حقق نسبة 71.29%.

وأغلقت في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي صناديق الاقتراع، فيما أكد مصدر في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للميادين أن نسبة التصويت تجاوزت 60% في الداخل، و23.5% في الخارج.

وعمت الاحتفالات المدن التونسية عقب الإعلان عن فوز سعيّد، حيث نزل مؤيدوه إلى الشوارع للاحتفال بفوز مرشحهم.

وبسبب تصريحاته تجاه القضية الفلسطينية وإسرائيل فقد اعتبره البعض “مرشح فلسطين لرئاسة تونسحيث كان قد اختار عبارة “الشعب يريد” شعارا لحملته الانتخابية، لتلخص تمسكه بأهداف ثورة “الياسمين” 2011، التي قامت أساسا ضد منظومة سياسية حكمت تونس لعقود عدة، وكان من نتائجها انتشار الفساد والفاسدين في البلاد.

وفي حديث سابق لـ RT، عقب إعلان فوزه بالمرور إلى الدورة الثانية من الانتخابات، قال سعيد إن الشيء الوحيد الذي يهمه هو نقل إرادة الشعب إلى مستوى القانون والتشريع.

وبخصوص القضية القومية الرئيسة لدى العرب (فلسطين)، اعتبر سعيد أن مشكلة العرب ليست مع اليهود، معتبرا في الوقت نفسه أن مسألة التطبيع مع إسرائيل، خيانة عظمى.

وقال إن العرب يعيشون “حالة حرب مع كيان محتل وغاصب”، متعهدا بعدم السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول تونس.

وقد استرعت مواقف سعيد من القضية الفلسطينية، اهتمام الفلسطينيين وإعجابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه “مرشح الفلسطينيين إلى الرئاسة التونسية”.

وفي غزة اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التونسية، دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية والقضايا العادلة.

وهنأت حركة “حماس”، في تصريح مقتضب لها اليوم الإثنين، سعيّد والشعب التونسي بالفوز وبهذه التجربة الديمقراطية.

وقالت إن هذه التجربة “شكلت أملًا ونموذجًا لكل أبناء الأمة، ومثلت انتقالًا كبيرًا بتونس نحو مزيد من الاستقرار والازدهار”.

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