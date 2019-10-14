وسط ترحيب الاهالي.. الجيش السوري يتحرك باتجاه رأس العين وعين العرب في الشمال لمواجهة العدوان التركي/ فيديو
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جرينتش+2 03:47
عباس -رائد المطبّعين- يرحب بزيارة المنتخب السعودي التطبيعية لفلسطين المحتلة

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