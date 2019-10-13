الجيش العربي السوري يستعد لدخول مدينة منبج بأسلحته الثقيلة وتسلم النقاط الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية
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لحلب المزيد من المال.. ترامب “يؤجر” 3 آلاف جندي أمريكي للسعودية

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