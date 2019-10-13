القبض على قاتل والده طعنا في اربد فجر اليوم

عمّان 13 تشرين الأول (بترا) – القت قوات الامن القبض على مرتكب جريمة قتل والده، فجر اليوم الاحد، في اربد، على ما اعلن الناطق باسم مديرية الامن العام.

ووفق الناطق، فان بلاغا كان ورد لمديرية شرطة محافظة اربد فجر اليوم يفيد بقيام شخص بقتل والده طعنا بواسطة اداة حادة داخل منزله في اربد والفرار من المكان.

وقال ان فريقا من شعبة بحث جنائي اقليم الشمال باشر البحث والتحري عن القاتل، حيث تم تحديد مكان تواجده والقبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بطعن والده عدة طعنات بواسطة اداة حادة اثر خلاف بينهما.

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