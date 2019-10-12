نقابة الصيادلة توفر 741 فرصة عمل للصيادلة داخل المملكة وخارجها

صرح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن النقابة وفرت 741 فرصة عمل للصيادلة داخل المملكة وخارجها منذ بداية العام الحالي.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت أن قسم التوظيف في النقابة تسلم 889 طلب توظيف لصيادلة وصيدلانيات باحثين عن فرصة عمل داخل المملكة و1189 طلب توظيف لصيادلة وصيدلانيات باحثين عن فرصة عمل خارج المملكة.وأشار الكيلاني الى انه تم توفير 586 فرصة عمل داخل المملكة في صيدليات مجتمع، مستشفيات، مستودعات أدوية، شركات ادوية، اكاديميات تعليمية، مراكز ابحاث ومنظمات دولية، وانه تم تعيين 554 صيدلانيا وصيدلانية في جميع القطاعات في القطاعات المذكورة.

وعلى صعيد توفير فرص العمل خارج المملكة، بين الدكتور الكيلاني انه تم توفير 155 فرصة عمل للصيادلة في قطر والإمارات والكويت حيث تم توفير 99 فرصة عمل في قطر، و 49 فرصة عمل في الإمارات، وسبع فرص عمل في الكويت، وذلك في مختلف الاختصاصات والقطاعات الصحية والصيدلانية.