البنتاجون يعلن ان قوات أمريكية في سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.. وتركيا تنفي هذه "المزاعم"
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جرينتش+2 02:09
أطلاق النار على موقع مراقبة للجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية

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