الدلائل الاولية تشير الى انه استهداف صاروخي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة، ولا اصابات
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جرينتش+2 11:20
الدلائل الاولية تشير الى انه استهداف صاروخي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة، ولا اصابات

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