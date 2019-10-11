الدلائل الاولية تشير الى انه استهداف صاروخي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة، ولا اصابات

حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية المتورطين بـ”المغامرة الخطيرة”، والهجوم على الناقلة النفطية في البحر الأحمر، المسؤولية عن هذا التصرف، بما في ذلك التلوث البيئي الشديد الناشئ عنها في المنطقة.

وقال عباس الموسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الجمعة:

الجهات الضالعة في الهجوم الخطير على ناقلتنا النفطية في البحر الأحمر تتحمل كامل المسؤولية عنه ومن بينها الأضرار البيئية بالمنطقة.

وأكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن “ناقلة النفط الإيرانية تعرضت للهجوم من مكان قريب لممر العبور في شرق البحر الأحمر مرتين خلال نصف ساعة”.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أن أفراد ناقلة النفط بحالة جيدة وهي مازالت في البحر الأحمر في منطقة الهجوم.

وأوضح الموسوي أنه جاري البحث عن تفاصيل الهجوم لمعرفة من يقف خلف هذا الهجوم وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الوصول إلى نتائج نهائية في التحقيق.

وكانت وكالة “إسنا” قد افادت بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجار وقع في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وسبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.

وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل إرهابي.

وقالت الوكالة إن الناقلة الإيرانية في حالة مستقرة في البحر الأحمر، وترسو على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء مدينة جدة السعودي.

وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم الناقلة “سابيتي” سيطر على الحريق الذي نشب فيها إثر هجوم، ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهتها، قالت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار.

ونفت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية نشوب حريق على متنها، مؤكدة أن أفراد طاقمها بخير وأن تسرب النفط توقف.

بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، المتمركز في البحرين، “إننا نعلم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالسفينة الإيرانية وليس لدينا أي معلومات أخرى”.

وكانت وكالة “رويترز” قد افادت في وقت سابق بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجم عن عمل إرهابي.

ولفتت إلى أن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.

وذكرت “إسنا” أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل إرهابي.

وقالت الوكالة إن الناقلة الإيرانية فى حالة مستقرة في البحر.

وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية “سينوبا” قام بالسيطرة على الحريق الذي نشب فيها إثر الهجوم ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.

وجاء في خبر عـاجـل لوكالة أ ف ب: ترجيح إيراني بأن يكون الانفجار الذي وقع بناقلة النفط الإيرانية ناجم عن استهداف صاروخي