إصابة 8 أشخاص اثر حادثي تصادم 4 مركبات في عمان واربد

أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث سير “تصادم” وقع اليوم الجمعة، بين مركبتين في منطقة الباير باتجاه دوار الرجيب في العاصمة عمان.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان: إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث سير وقع اليوم الجمعة، بين مركبتين في شارع البترا في محافظة إربد، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان: أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس، وحالتهم العامة متوسطة.

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