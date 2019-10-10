في مؤشر على اطماعه التوسعية.. جيش النظام التركي يبدأ بإزالة الجدار الحدودي غربي رأس العين السورية
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جرينتش+2 09:57
الأردن يطالب تركيا بوقف هحومها على سوريا فورا ويرفض أي انتقاص من سيادتها وتهديد لوحدتها

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