بعدما باعهم ترامب.. اكراد سوريا الخونة يستنجدون بالعالم هلعاً من حمام دم حال وقوع العملية التركية شرق الفرات
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جرينتش+2 08:20
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي

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