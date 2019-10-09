إصابة 6 أشخاص اثر حادثي تصادم مركبات في عمان واربد

أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض، اثر حادث تصادم وقع اليوم الأربعاء بين اربع مركبات بمنطقة الوحدات في محافظة العاصمة، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى البشير الحكومي ومستشفى الحمايدة الخاص، واصفة حالة المصابين العامة بالمتوسطة .

كما أصيب شخصان بإصابات متوسطة إثر حادث تصادم وقع اليوم ايضا، بين مركبتين في منطقة وادي ملكا في محافظة اربد، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية شرق اربد عملت على تحرير الشخص المحاصر داخل المركبة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، وعملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى اليرموك الحكومي.