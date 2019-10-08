المجد لابطال اليمن.. مقاتل حوثي واحد يستولي برشاش كلاشينكوف فقط على مدرعة سعودية ويأسر سائقها/ فيديو
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جرينتش+2 11:46
في اول رد على البلطجة التركية.. فيصل المقداد: لن نقبل بأي احتلال لذرة تراب سورية

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