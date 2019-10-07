نانسي عجرم تشرك جمهورها في حياتها المنزلية/ فيديو

تقترب الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم من مليون مشاهد، لمقطع فيديو حديث لها، من داخل منزلها في لبنان.

وتظهر “عجرم” في الفيديو وهي تلهو مع طفلتها الثالثة وأصغر بناتها “ليا”، وعلقت عليها: “قلبي”.

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت في شهر سبتمبر/أيلول، بتعميد ابنتها “ليا”.

ونانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان، فادي الهاشم، في 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن ميلا، وإيلا، وليا.

واعتادت نانسي عجرم أن تتواصل مع جمهورها ومتابعيها، وتشاركهم لحظات من حياتها اليومية مع بناتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

يشار إلى أن نانسي عجرم، تستعد لإحياء حفل غنائي وسط طلاب جامعة الدلتا في مصر بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، كما أنها تستعد للإعلان عن مفاجأة لكافة محبيها ومتابعيها.

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