رئيسا مجلسي الاعيان والنواب يلتقيان رئيس ديوان المحاسبة القطري



عمان 7 تشرين الاول (بترا) – التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الاعيان اليوم الاثنين، رئيس ديوان المحاسبة القطري الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت الفايز، الى اهمية بناء هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به دواوين المحاسبة والاجهزة الرقابية، في الحفاظ على المال العام، مشيرا الى اهمية التعاون المشترك بين الاردن وقطر في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والوقوف على افضل الممارسات العالمية التي تصون المال العام وتحافظ عليه.

وقد عبر الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني عن اعتزازه بالعلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا ان زيارته للأردن تأتي في اطار الحرص على التعاون المشترك مع ديوان المحاسبة الاردني، للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يوفرها في مجال الرقابة على المال العام.

ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن الأردن يرتبط بدولة قطر الشقيقة، بعلاقات متينة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واكد الطراونة ،لدى استقباله في مكتبه اليوم بدار مجلس النواب رئيس ديوان المحاسبةالقطري، ان الأردن وقطر تجمعهما روابط أخوية متينة وعلاقات وطيدة كان عنوانها على الدوام الثقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أهمية العمل على رفع مستوى التعاون في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وحول دور ديوانيّ المحاسبة في البلدين، اوضح الطراونة أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أوجه الدعم لديوان المحاسبة في الرقابة على المؤسسات الحكومية المختلفة، هدفاً ومقصداً في الحفاظ على المال العام، لافتاً الى أن المجلس يولي تقارير الديوان كل الاهتمام، وسبق وأن أحال بعض ما ورد فيها إلى النائب العام، وأخرى إلى الجهات المختصة.