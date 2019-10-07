تهديد الصواريخ الإيرانية يرعب اسرائيل ويدفع نتنياهو لاعداد خطة دفاعية جوية تكلف المليارات من الدولارات
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جرينتش+2 05:18
الجيش الأمريكي يباشر انسحابه من شمالي سوريا، والاتحاد الأوروبي يحذر من عملية عسكرية تركية ضد الاكراد

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