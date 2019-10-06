إصابة سبعة اشخاص إثر تصادم بين مركبتين على طريق المطار

ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع حادث سير “تصادم” وقع بين مركبتين على طريق المطار/ ما بعد جسر ناعور، نتج عنه إصابة سبعة اشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم .

وأضافت الإدارة في بيان صحفي أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى دار السلام، وحالتهم العامة متوسطة .

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