“مكافحة الفساد” تساهم باسترداد 150 مليون دينار خلال العام الحالي

عمان5 تشرين الاول (بترا)- قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان جهود الهيئة اسفرت عن استرداد مبلغ 149 مليونا و 804 آلاف دينار من ملفات وقضايا طالها شبهات فساد تعاملت معها الهيئة خلال السنوات الماضية.

واضاف أن اللجنة القضائية المختصة بالجرائم الاقتصادية قامت بإجراء هذه الاستردادات والتسويات وفقاً للقانون خلال العام الحالي 2019 .

وبين المصدر قوله أن استردادات أخرى تمت خلال هذا العام بعملات أخرى حيث تمّ استرداد مليونين و 18 ألف دولار، وستة ملايين ين ياباني و 28 ألف يورو وأربعة ملايين و400 ألف سهم من عضوي مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة تم توزيعها على مساهمي الشركة .

يُذكر أن الهيئة كانت ساهمت في استرداد ما مجموعه 202 مليون دينار من ملفات وقضايا متعددة إضافة إلى 106 ملايين دينار مستردة أو قيد الاسترداد في منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الفترة من 2013 – 2017.

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