اخيراً انتصر الكف على السيف.. السعودية تعترف بالهزيمة وتتجه لعقد اتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن
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جرينتش+2 07:16
فى العيد ال 46 لنصر أكتوبر أستدعاء للأبطال الحقيقين من أجل استعادة اللحظه ..

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