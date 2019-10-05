دبلوماسي تركي يؤكد ان التنسيق مع سورية هو السبيل لحل مشكلات بلاده

أنقرة – وكالات

أكد وكيل وزارة الخارجية التركية السابق، آونور آويمان، أن التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية هو السبيل لحل المشكلات التي تواجهها تركيا.

ودعا آويمان، في ندوة سياسية في اسطنبول، إلى “بدء حوار فوري مع دمشق منعاً لتوريط تركيا في أي مشكلات أو مآزق جديدة خدمة لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة”.

وأشار آويمان إلى أن الخطوة التالية يجب أن تحقق التنسيق والتعاون الإقليمي بين تركيا وسورية والعراق وإيران حتى يتسنى للدول الأربع معالجة مشكلاتها المشتركة، ومنع أي تدخل أجنبي بشؤونها وشؤون المنطقة.