اخيراً انتصر الكف على السيف.. السعودية تعترف بالهزيمة وتتجه لعقد اتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن
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جرينتش+2 09:46
اخيراً انتصر الكف على السيف.. السعودية تعترف بالهزيمة وتتجه لعقد اتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن

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