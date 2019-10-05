اخيراً انتصر الكف على السيف.. السعودية تعترف بالهزيمة وتتجه لعقد اتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن
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ابن سلمان يدفع ثمن تهوره باغتيال خاشقجي والعدوان على اليمن

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