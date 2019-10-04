وفقا لقناة المملكة: توافق مبدئي بين الحكومة ونقابة المعلمين وتوقعات بعودة الدراسة الأحد المقبل

تحدث مصدر في نقابة المعلمين، اليوم الجمعة عن إمكانية استلامها مبادرة من الحكومة لإنهاء الإضراب وانتظام الدراسة الأحد المقبل.

وتوقع المصدر انتهاء الأزمة قبل نهاية يوم غد السبت.

وذكر المصدر أن محامي النقابة قد اجتمع مع رئيس الوزراء عمر الرزاز امس الخميس، مضيفاً أن الحكومة ستقدم عرضاً يتضمن نسباً أعلى من النسب الموجودة في القرار الحكومي الأخير الذي رفع العلاوة على نظام الرتب.

“الحكومة سترفع النسبة بحسب إمكانياتها … وهو ما يتم التفاوض حوله”.وفق المصدر

وتوقع المصدر أن يركز العرض على أن تكون نسبة العلاوة المرتفعة مقترنة مع التصنيف الذي يتضمن عدد المعلمين الأقل، وفقاً لنظام الرتب.

وأشار إلى أنه يتم بحث أمور تتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، كما أن الحكومة وافقت “مباشرة” على عدة مطالب قدمتها النقابة.

مصدر آخر فضل عدم الكشف عن اسمه قال لـ”المملكة” إن “رئيس الوزراء عمر الرزاز قاد لساعات طويلة مفاوضات قد تفضي الى اتفاق مع مجلس نقابة المعلمين يحول دون استئناف الإضراب يوم الأحد المقبل. ”

واضاف المصدر: “الحكومة ابدت مرونة عالية لتحقيق مطالب المعلمين، وبانتظار موقف مجلس النقابة الذي تتباين فيه الاتجاهات حيال الاتفاق المقترح.”

“رئيس الوزراء التقى نقيب المعلمين فجر الخميس الماضي ثم واصل اجتماعاته مع وسطاء صبيحة الجمعة لبلورة اتفاق مع النقابة.” وفق المصدر

وأشار المصدر الى أن “وسطاء التقوا أعضاء في مجلس النقابة لحثهم على الموافقة على الاتفاق المعروض وعدم الاصرار على مواقفهم”.

مجلس الوزراء قرر السبت الماضي، رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، بحيث تكون “الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا ويستفيد منها نحو 36 ألف، و25 ديناراً للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 ديناراً للمعلم الأول ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 ديناراً للمعلم الخبير”.

“نتحدث عن 26 مليون دينار لتمويل هذه العملية،” وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء عمر الرزاز.

وعلمت المملكة أن جهود وساطة اخرى يقودها المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد لقاء الرزاز الخميس.

وستُعرض المبادرة المقدمة من المركز والتي وافقت عليها الحكومة، على مجلس النقابة الجمعة.