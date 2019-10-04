نفي رسمي لشائعة استقالة الرزاز وتعيين الروابدة خلفا له

نفى مصدر حكومي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم رئيس الوزراء عمر الرزاز لاستقالته يوم الخميس .

وكانت مواقع التواصل زقد اشاعت ان الرزاز قدم استقالته اليوم ، وتم تعيين د.عبدالرؤوف الروابدة خلفا له .

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