رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر تجوال الافراد والمركبات في بغداد اعتبارا من الخامسة صباح اليوم حتى إشعار آخر
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وفقا لموقع عربي21 .. نقابة المعلمين ستقرر تعليق الاضراب الحالي واعلان إضراب جديد الاحد المقبل

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