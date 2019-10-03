رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر تجوال الافراد والمركبات في بغداد اعتبارا من الخامسة صباح اليوم حتى إشعار آخر
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جرينتش+2 06:51
الحكومة تخفض أسعار 117 دواء من الادوية الأكثر استهلاكاً

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