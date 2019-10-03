الافراج عن 460 موقوفا اداريا لا يشكلون خطورة على المجتمع



اوعز وزير الداخلية سلامة حماد الى الحكام الاداريين اليوم الخميس بالافراج عن 460 موقوفا اداريا في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من عدم وجود خطورة على حياتهم او حياة المواطنين.