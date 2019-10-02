يوم حاسم في تاريخ نتنياهو جراء فتح التحقيق الرسمي معه بعدة قضايا فساد

اليوم الاربعاء يواجه بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوماً حاسماً، مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول “فساد”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيخضع يوم الأربعاء إلى أولى جلسات الاستماع في ملفات الفساد، وتستمر هذه الجلسات حتى يوم الإثنين القادم دون الجمعة والسبت.

وأضافت الصحيفة، أن 10 محامين من ذوي الخبرة الكبيرة في “إسرائيل” سيمثلون نتنياهو في جلسات الاستماع وعلى رأسهم “يوسي أشكنازي”، وعميت حداد والمحامي رامي كاسبي.

وسيقابل المحامين قرابة 20 من كبار المستشارين الحكوميين المتخصصين في القضايا الجنائية والاقتصادية والذين يمثلهم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي منلبليت، بحضور المدعي العام “للدولة” شاي نيتسان ونائبته ليئات بن أري.

وبينت يديعوت أن يومي الأربعاء والخميس سيخصصان للتحقيق في ملف بيزك- والا، وملف 4000.

يأتي ذلك بعدما أعلن “مندلبليت”، أنه يدرس تقديم رئيس الحكومة نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وطلب نتنياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره “حملة شعواء” ضده، أن تبث الجلسة مباشرة “ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء”، مؤكداً أنه “ليس لديه ما يخفيه”.

ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبراً أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء “تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية” وليس إلى “إقناع الجمهور”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اوصت خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد وهي؛ الملف 1000 و2000 و4000.

وقد خضع نتنياهو للتحقيق، العام الماضي (2018) في أربع قضايا فساد، أبرزها؛ “الملف 1000” ويتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته رشاوي على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير أرنون ميلتشين.

“الملف 2000″؛ متعلق بمساومة ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” على تحسين صورة نتنياهو في الصحيفة مقابل التضييق على منافستها صحيفة “يسرائيل هيوم”.

“الملف 4000” وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع “واللا” العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جارٍ تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.