مهرجان فاس الدولي للرقص التعبيري / الدورة الثانية عشرة

بدعم من وزارة الثقافة المغربية وشراكة مع المعهد الفرنسي بفاس، وتعاون مع الجماعة الحضرية لفاس ومؤسسة ثريا بوعبيد، تنظم جمعية بابل للثقافة والفن من4 إلى 8 أكتوبر2019 الدورة الثانية عشرة لمهرجان فاس الدولي للرقص التعبيري تحت شعار “حدائق الجسد” ، بمشاركة فنانين من المغرب وإسبانيا وفرنسا وألمانيا،،

ويتضمن برنامج هذه الدورة التي ستحتفي بالكوريغراف الطلائعية الفرنسية ” بابيط غازو” تقديم عروض كوريغرافية وإقامة محترفات للرقص وتخصيص أمسية للراقصين الشباب المؤهلين للاحتراف وتنظيم معرض تشكيلي وعرض شريط سينمائي كوريغرافي وعقد مائدة مستديرة حول موضوع ” مفاتيح أساسية لقراءة العرض الكوريغرافي” تشارك فيها الأستاذتان بابيط غازو وفيرونيك بن احمد والدكتور حسن اليوسفي ويؤطرها المخرج عزيز الحاكم .

وللمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في العام 2007 سيمهد للمهرجان بإقامة فنية في دار البطحاء ملحقة المعهد الفرنسي بفاس من 24 شتنبر إلى 4 أكتوبر 2019 يتم خلالها إعداد عمل كوريغرافي بعنوان ” جنان الملهمات” بمشاركة فنانين من المغرب وإسبانيا وفرنسا ، وسيقدم في افتتاح المهرجان يوم 4 أكتوبر 2019 .

هذا العمل من تصور وإخراج عزيز الحاكم ، بكوريغرافيا جماعية تحت إشراف الكوريغراف فيرونيك بن احمد ، وأداء كل من إستير لوزانو ، شارلوت لوروى ، عمر العلوي ، كامليا الحاكم ، سعيد الودغيري، سهام لحلو ، حسناء تيسير وفيرونيك بن احمد.

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