ضبط 24 مروجا للمخدرات يحوز بعضهم على اسلحة في مناطق مختلفة

ألقت الشرطة القبض على 24 مروجا لمواد مخدرة في مناطق مختلفة داخل الأردن، وضبطت بحوزتهم “كميات كبيرة” من المواد المخدرة، إضافة إلى 5 أسلحة نارية، حسب ما ذكرت مديرية الأمن العام، الأربعاء، التي قالت إن المقبوض عليهم جرى تحويلهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقال الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، إن إدارة مكافحة المخدرات “تعاملت مع 4 قضايا في العاصمة، وألقي القبض خلالها على 9 من مروجي المواد المخدرة، اثنان ألقي القبض عليهما داخل مركبة مسروقة في منطقة جاوا جنوبي عمان أحدهما بحقه 7 طلبات، والآخر بحقه طلبان وبحوزتهما 5 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة ومبلغ مالي.”

وأوضح السرطاوي في بيان، أنه جرى القبض على “شخصين داخل منزل في منطقة المنارة شرقي العاصمة، وبحوزتهما كفين وربع الكف من مادة الحشيش وكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، في حين ألقي القبض على اثنين آخرين في منطقة وادي الرمم داخل مركبة وبحوزتهما كف ونصف الكف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع، أما في شمال العاصمة فقد جرت مداهمة أحد المنازل وألقي القبض على 3 مروجين، وبتفتيش المنزل عُثر على كفين من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة”.

وأضاف السرطاوي أن فريق إدارة مكافحة المخدرات “تعاملت مع قضيتين منفصلتين في محافظة إربد ألقي القبض خلالهما على شخصين أحدهما بحقه طلبان وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاحين ناريين”.

وفي منطقة تل الرمان في محافظة البلقاء، “ألقي القبض على شخص داخل مزرعة وبحوزته كمية من مادة الحشيش والحبوب المخدرة وسلاح ناري”، بحسب المسؤول الأمني الذي قال إنه “ألقي القبض على شخصين داخل مركبة في لواء الرصيفة بحوزتهما كفين من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة، في حين ألقي القبض على مروج بعد مداهمة منزله في منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري”.

وتابع قائلا: “تم التعامل مع قضيتين مختلفتين في محافظة الكرك، حيث ألقي القبض خلالهما على 3 أشخاص داخل مركبة مطلوبة في منطقة القصر وبحوزتهم سلاح ناري، وشخصين داخل أحد المنازل في منطقة المزار وبحوزتهما كفين من مادة الحشيش و223 حبة كبتاجون ومبلغ مالي”.

وفي محافظة العقبة، “ألقي القبض على 4 أشخاص من المطلوبين لإدارة مكافحة المخدرات بعدة قضايا داخل أحد المنزل في منطقة المحدود وضبط بحوزتهم 1500 حبة كبتاجون وكف حشيش وكميات أخرى من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع وكمية من بودرة الجوكر المخدر”.

ووفقا للسرطاوي، فإن إدارة مكافحة المخدرات عثرت على 50 ألف حبة كبتاجون مخدرة، بناء على معلومات بقيام مجهولين بإخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق مهجورة في المفرق بينها منطقة الزعتري، كما وعُثر في منطقة أخرى على حقيبة بداخلها 55 كف من مادة الحشيش المخدر.