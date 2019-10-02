المعتقلة الاردنية هبة اللبدي مضربة عن الطعام منذ 7 أيام

يواصل 6 أسرى، بينهم فتاة أردنية، في معتقلات إسرائيلية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقالهم إداريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، (وفا)، الأربعاء.

وتعتقل إسرائيل هبة أحمد عبد الباقي اللبدي منذ 4 أيلول/سبتمبر الماضي، وفقا لوفا، ومنذ ذلك الحين تحاول وزارة الخارجية الأردنية إطلاق سراحها إلى جانب أردني آخر معتقل وهو عبدالرحمن مرعي.

واللبدي (24 عاما) مضربة عن الطعام منذ 7 أيام بحسب ما ذكرت وفا. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحق الأسيرة الأردنية لمدة 5 أشهر.

وكانت إسرائيل اعتقلت بعد دخولها الأراضي المحتلة عبر جسر الملك حسين.

ونقلت وفا، عن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن “6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام أقدمهم المعتقل أحمد غنام، الذي مضى على إضرابه 81 يوما، ويعاني من سرطان الدم وضعف في المناعة، والأسير إسماعيل علي مضرب منذ 71 يوما، ولديه عدة مشكلات صحية، إضافة إلى الأسير طارق قعدان منذ 64 يوما، ويعاني أيضا من مشكلات صحية مختلفة”.

وأضافت أن هناك “3 أسرى جددا انضموا للإضراب، وهم: مصعب الهندي من قرية تل بمحافظة نابلس منذ 9 أيام، والأسير أحمد زهران من قرية دير أبو مشعل في محافظة رام الله منذ 9 أيام، إضافة إلى الأردنية هبة اللبدي”.

وقالت نادي الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية قتلت 73 معتقلا فلسطينيا بعد تعرضهم للتعذيب منذ عام 1967.