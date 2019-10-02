هل انضمت امريكا لدول العالم الثالث؟.. ترامب يعلن ان عملية انقلاب تحاك ضده وتستهدف الاستيلاء على السلطة
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جرينتش+2 02:16
المعتقلة الاردنية هبة اللبدي مضربة عن الطعام منذ 7 أيام

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