وفقا لقناة المملكة.. إضراب المعلمين مستمر اليوم الثلاثاء ولكن وزارة التربية اعلنت عن انتظام الدراسة في الف مدرسة
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جرينتش+2 11:29
وفقا لقناة المملكة.. إضراب المعلمين مستمر اليوم الثلاثاء ولكن وزارة التربية اعلنت عن انتظام الدراسة في الف مدرسة

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