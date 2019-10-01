وفقا لقناة المملكة.. إضراب المعلمين مستمر اليوم الثلاثاء ولكن وزارة التربية اعلنت عن انتظام الدراسة في الف مدرسة
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جرينتش+2 11:30
حراك المعلمين فرصة لاصلاح ما اعوج من مسارات في الشأن العام

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