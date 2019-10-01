"كتائب أبو علي مصطفى" تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة سامر العربيد ووزارة الصحة تناشد المجتمع الدولي التدخل لانقاذه
أهم العناوين
جرينتش+2 07:04
“البوتاس” تقاضي المسيئين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحذر من نشر الأكاذيب بحقها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني