“البوتاس” تقاضي المسيئين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحذر من نشر الأكاذيب بحقها

عمان – ردت شركة البوتاس العربية على الأكاذيب والإشاعات المغرضة الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لجوئها للقضاء في اول شكوى سجلتها امام النيابة العامه ضد احد المسيئين بتهم مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية .

ونوهت البوتاس انها وإذ تحترم النقد البناء وتعظم من دوره في تطوير الأداء المؤسسي ،الا انها لن ترد على مثل تلك الاشاعات و الأكاذيب الا من خلال القضاء و بالوثائق . وأنها لن تتهاون في حماية سمعة الشركة محليا و دوليا ، وستبذل جهدها في ملاحقة المسيئين من خلال فريق قانوني متخصص

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