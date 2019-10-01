إصابة 9 أشخاص اليوم بحادثي تصادم في عمان والزرقاء

أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين أربع مركبات بالقرب من الدوار الثامن في العاصمة عمان، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين مركبة وباص خط بمنطقة إسكان الأمير طلال في محافظة الزرقاء، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.