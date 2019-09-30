وزارة التربية تعمم بدعوة الطلبة للمدارس وتؤكد تطبيق أحكام نظام الخدمة بحق الممتنعين عن التدريس

عمان 30 أيلول (بترا) – وجهت وزارة التربية والتعليم مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة، بضرورة التأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة لارسال ابنائهم للمدارس اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء 2019/10/1.

وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس الأحد والقاضي بوقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أهالي الطلبة، وتحمل الرقم 2019/381 .

واكدت الوزارة ضرورة دعوة أولياء الأمور من خلال الإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمدارس أو من خلال المواقع الإلكترونية، والتأكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بتدريس الطلبة داخل الغرف الصفية.

ونبهت التربية أنه في حال امتناع اي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحقهم، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة