هند صبري تحتفي بنيلها جائزة أفضل ممثلة بـمهرجان الجونة السينمائي

فازت الفنانة هند صبري بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي عن فيلمها “نورا تحلم” مع المخرجة التونسية هند بو جمعة، وكان متوقعا أن تحصل على هذه الجائزة بعد إجماع الآراء النقدية والجماهيرية على تفوقها في أداء دور نورا، المرأة الشعبية التونسية البسيطة، التي تعمل بمغسلة بأحد المستشفيات الحكومية وتعاني الفقر الشديد، وتحمل مسؤولية ثلاثة أطفال وحدها، بسبب دخول زوجها الدائم السجن لأفعاله غير القانونية. وتخلت هند عن جمالها وأناقتها، وارتدت ملابس فقيرة، وتركت نفسها لتكون “نورا” البائسة، المثقلة بهمومها، الغارقة في أحلام تُخرجها من هذا الواقع.

وقالت هند صبري “بأنها قد تعرفت على المخرجة هند بو جمعة في مهرجان الجونة العام الماضي، حيث فازت المخرجة بجائزة منصة الجونة، التي منحت مشروعها دعما يساعدها في تنفيذه، وعرضت بو جمعة عليها النص وأعجبها. بعدها تحمست لأداء دور شخصية نورا، ولكنها فوجئت بأن المخرجة تطلب منها أن تقوم بعمل “كاستنج” لتراها هل ستكون مناسبة للدور أم لا؟”.

في البداية صُدمت من طلب المخرجة، وعلى الرغم من أنها ممثلة محترفة لكنها احترمت رغبة المخرجة، التي تقوم للمرة الأولى بإخراج فيلم روائي طويل، ورأت أنه من حقها أن تختار الممثلة الأمثل لدور البطولة في مشروعها الأول، خصوصا أن بعض المخرجين المستقلين، مثل هند بو جمعة، لا يهتمون بنجومية الممثلين، ولا يغريهم بريق أسماء النجوم بقدر ما يهتمون بمناسبة الممثل للدور وأهليته له. وبالفعل قامت بعمل كاستنج وملامح شكلية ونفسية للشخصية وفازت بالدور.

وأضافت هند “أنها صورت (نورا تحلم) قبل تصوير فيلم الفيل الأزرق مع المخرج مروان حامد، وقد أخبرته بذهابها إلى تونس لتصوير الفيلم، وشجعها ودعمها، وقال لها سننتظرك حتى تعودين”.