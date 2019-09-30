ترامب يستعير لغة شمشون ويهدد أمريكا بـ”حرب أهلية” حال عزله من الرئاسة

واشنطن – وكالات

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر الاثنين، من وقوع حرب أهلية إذا تمكن الديمقراطيون من تنحيته من منصبه، على خلفية مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وهدد ترامب أمريكا بأنها ستدخل في شبح الانقسامات، وتعيش ما يشبه “الحرب الأهلية الثانية” في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في حال عزله من منصبه.

ونشر ترامب سلسلة من التغريدات النارية التي اقتبس فيها مقولات من روبرت غيفريس، القس والمساهم في قناة “فوكس نيوز”.

وجاء في التغريدة التي نشرها ترامب، يقول السيد غيفريس: “إذا نجح الديمقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه، وهو ما لن يكونوا عليه أبداً، فسيتسبب ذلك في حرب أهلية ستكسر الدولة كسراً لن يشفى منه بلدنا بسهولة أبداً”.

وتابع: “لا تستطيع نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب الأمريكي) والديمقراطيون إخضاع البلاد لفكرة الإقالة”.

واستمر: “إنهم يعلمون أنهم لم يتمكنوا من التغلب عليّ في عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، وأنهم يدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم لن يفوزوا في عام 2020، والإقالة هي الأداة الوحيدة لديهم للتخلص من دونالد ترامب”.

وواصل ترامب نقلاً عن غيفريس: “الديمقراطيون لا يهتمون إذا أحرقوا هذه الأمة ودمروها في هذه العملية (الإقالة)، لم أرَ أبداً المسيحيين الإنجيليين غاضبين من أي قضية أكثر من هذه المحاولة لإزالة هذا الرئيس بطريقة غير شرعية من منصبه، وإلغاء انتخابات عام 2016، ونفي أصوات ملايين الإنجيليين في هذه العملية”.

واستطرد: “إنهم يعلمون أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الرئيس ترامب هي التغلب على هيلاري كلينتون في عام 2016، هذه هي الخطيئة التي لا يمكن تجاهلها والتي لن يسامح بها الديمقراطيون أبداً”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد شرع في إجراءات تفضي في نهاية المطاف إلى عزل ترامب؛ على خلفية اتصاله مع نظيره الأوكراني، في 25 يوليو الماضي، مطالباً إياه بإجراء تحقيق بخصوص عائلة جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات 2020 الرئاسية.

بدورها قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إنّ “اتصال ترامب تضمن تهديداً من قبله بحجب مساعدات عسكرية أمريكية عن أوكرانيا إن لم يقم زيلينسكي بتشويه صورة بايدن عبر إجراء التحقيق مع أفراد من عائلته”.