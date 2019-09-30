القبض على 10 مطلوبين وضبط اسلحة في البادية الشمالية

القت قوة أمنية مشتركة من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والامن الوقائي، القبض على عشرة أشخاص مطلوبين وضبط بحوزة احدهم سلاحين ناريين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية وبالاشتراك مع البحث الجنائي والامن الوقائي نفذوا صباح اليوم الاثنين حملة أمنية تم خلالها مداهمة أماكن تواجد عدد من الأشخاص المطلوبين والقي القبض على عشرة مطلوبين.

وأضاف الناطق الإعلامي ان ابرز المقبوض عليهم شخص بحقه 18 طلبا امنيا وآخر بحقه 15 طلبا امنيا، وثالث بحقه 10 طلبات، كما ضبط بحوزة احدهم بعد تفتيش منزله على سلاحين ناريين احدهما اتوماتيكي، وسيتم إيداع المقبوض عليهم الى مصادر طلباتهم .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة