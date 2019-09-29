بعد اعتقال 3 من ابطالها.. الجبهة الشعبية تؤكد ان حملة الاعتقالات في الضفة لن تضعف مقاومتها

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف العشرات من قياداتها وكوادرها في أنحاء متفرقة من الضفة فجر اليوم الأحد، لن تضعف عزيمة مقاومتها، ولن تكسر إرادة شعبنا.

وعاهدت الجبهة جماهير شعبنا بأن نهج مقاومتها سيستمر ويتصاعد حتى انفجار البركان الفلسطيني الشامل في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدة أن تصاعد عمليات المقاومة والتي بلغت عشرات العمليات في الشهور الأخيرة، واستمرار عمليات المقاومة الشعبية العنيفة والزجاجات الحارقة واستهداف المستوطنين، يؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن مرحلة جديدة تتشكل في الضفة سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري.

وشددت الجبهة بالقول أن شعبنا وطلائع المقاومة من سيطرد قطعان المستوطنين من أرضنا، ويُحوّل مستعمراتهم إلى سجون للصهاينة حتى يرحلوا عن أرضنا، وليعلم هذا الاحتلال المجرم أن الموت ينتظره في كل شارع وتلة وقرية وزقاق ومستعمرة في الضفة المحتلة.

وكانت القناة “13” العبرية قد اعلنت، إن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي كشف مساء امس السبت، النقاب عن اعتقال الخلية الفلسطينية التي نفذت عملية التفجير قرب “عين بوبين” شمالي دير ابزيع غربي مدينة رام الله.

وصباح يوم الجمعة 23 آب/ أغسطس الماضي، قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب والدها وشقيقها بجراح متفاوتة، عقب انفجار عبوة ناسفة، قال جيش الاحتلال إنها محلية الصنع، قرب “عين بوبين” إلى الشمال من قرية دير ابزيع غربي مدينة رام الله.

وأفاد الشاباك، وفق القناة العبرية، بأن أعضاء الخلية من سكان رام الله وهم من نشطاء “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين.

وذكر أن المعتقلين هم؛ سامر عربيد وقاسم شلبي ويزن مغامسة.

يُشار إلى أن ذات المنطقة، كانت قد شهدت في حزيران/ يونيو 2015، عملية إطلاق نار قتل على إثرها مستوطن إسرائيلي؛ قبل أن ينسحب المنفذ من المكان، ويُعتقل فيما بعد من مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة.