في ذكرى وفاة جمال عبد الناصر.. جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تدعو لوحدة الموقف العربي

رام الله – امد

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن وحدة الموقف والتضامن العربي، أحد أهم مرتكزات التحرر الوطني، وتحديداً لمواجهة الاستعمار وإنهاء أخر احتلال عنصري يعرفه التاريخ عن الأراضي العربية والفلسطينية، وإحلال الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الجبهة: في ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي تصادف اليوم السبت، نحيي روح هذا القائد المقدام الذي قاد ثورة 23 يوليو للتحرر من الاستعمار والتبعية وبدء عصر التنمية بأيادى المصريين، كما وحد دول العالم في حركة عدم الانحياز ضد الاستعمار.. داعين الشعوب العربية المؤمنة بعروبتها وبمصالحها لتعود لتلتف حول مصر،وتدعمها بكل قواها لتنهض من جديد وتقود الأمة العربية لبر الأمان، وإن مصر ستبقى حاضنة رئيسة، وداعما هاما لنضال شعبنا وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة.

وبيّنت الجبهة أن الرئيس الخالد جمال عبد الناصر قد استطاع أن يسطر في التاريخ الحديث صفحات من نور بعد أن قاد تنظيم الضباط الأحرار الذي أطاح بالملكية والإقطاع والرأسمالية والاستعمار، وبعد أن استطاعت ثورته العظيمة، أن تغير خريطة المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبعد أن خاض بنضاله ضد الاستعمار وحلفائه معارك كبرى فى الوطن العربي وإفريقيا والعالم الثالث، انتصر فيها للشعوب الحرة التى قادت التغيير فى كافة مناحي الحياة، فارتبط اسمه بحركات التحرر العالمي، وبحركة عدم الانحياز التى قادها مع نهرو وتيتو وسكارنو عقب مؤتمر باندونج.

وطالبت جبهة النضال الشعبي الأمة العربية وكل أحرار العالم بالتمسك بمبادئه، والعمل على تحقيقها تخليصاً للأمة من واقعها المرير وانطلاقاً بمسيرتها نحو غد أفضل.

وأكدت أنه سيبقى جمال عبد الناصر رمزاً للحرية والاستقلال والكرامة الوطنية، والعدل الاجتماعي