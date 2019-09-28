رحل جمال عبد الناصر ربان القومية العربية.. ولكنها ستبقى ضرورة حياة وحلم اجيال
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جرينتش+2 05:52
في ذكرى وفاة جمال عبد الناصر.. جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تدعو لوحدة الموقف العربي

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