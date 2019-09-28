ابو الغيط يُقبّل المعلم ويصافح الوفد السوري بالأمم المتحدة/ فيديو

صافح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، امس الاول، وزير الخارجيّة السوري وليد المعلم والوفد المرافق، في اروقة الامم المتحدة بنيويورك، بحسب ما أظهرت لقطات نشرت الجمعة على تويتر.

واللقاء الذي كان قصيرا للغاية، بدا مصادفة في أحد ممرات الأمم المتحدة، إذ وصل أبو الغيط من خلف المسؤولين السوريين وخاطبهم بقوله “مساء الخير! يعني مش معقول. إزَّيَك”، قبل أن يُصافح وزير الخارجية وليد المعلم ويُقبّله على وجنتيه.

ثم تقدم أبو الغيط للسلام على فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، والسفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وقال أبو الغيط للمسؤولين السوريين: “والله أنا بفرَح جدّا لمّا بشوفكم”، قبل أن يربّت على كتف المعلم، فيما سُمع صوت فيصل المقداد وهو يرد عليه ساخرا “باين.. باين”.

ومن المقرّر أن يُلقي المعلم اليوم السبت كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت عضوية سوريا في الجامعة العربية قد عُلقت منذ عام 2011، ولا تزال الدول الأعضاء في الجامعة منقسمةً بشأن مسألة عودة سوريا إليها.

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