رحل جمال عبد الناصر ربان القومية العربية.. ولكنها ستبقى ضرورة حياة وحلم اجيال
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جرينتش+2 08:07
إصابة 63 فلسطينيا شرقي غزة برصاص قوات الاحتلال التي استخدمت لاول مرة سلاحا كاتما للصوت 

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