الأسرى الفلسطينيون يعلنون اليوم وقف إضرابهم بعدما تحققت مطالبهم وانتصرت ارادتهم على تعنت ادارة السجون
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جرينتش+2 12:30
وزارة المياه تردم آبارا مخالفة تبيع الماء للصهاريج بمنطقة وادي السير

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