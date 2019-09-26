وزارة المياه تردم آبارا مخالفة تبيع الماء للصهاريج بمنطقة وادي السير

نفذت وزارة المياه والري في منطقة وادي السير حملة لضبط المخالفات المتعلقة بحفر آبار خلافا للقانون ، بالتعاون مع شركة مياه الاردن “مياهنا” ومدعي عام غرب عمان ومديرية الامن العام شرطة جنوب عمان وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئية ومديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وحوض مياه الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، انه بناء على معلومات بوجود ابار مخالفة في منطقة وادي السير داهمت الحملة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عدة مواقع ضبطت خلالها بئر مخالفة محفورة داخل منزل بالقرب من محطة مياه وادي السير على عمق كبير موصول بغاطستين كبيرتين تضخ المياه عبر خطوط اقطار 2 انش و1 أنش وبطول نحو 15 مترا لتصب في خزانين خارج المنزل يتسعان لكميات كبيرة يتم تعبئة المياه منهما لعدد من الصهاريج المخالفة، مشيرة الى أنه تم ردم البئر المخالف والخزانات الاسمنتية المخصصة لبيع المياه المخالفة وحجز المعدات المضبوطة وإعداد ضبوطات بالواقعة وتحويل القضية للمدعي العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.

وأكدت ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبئ المياه بطريقة مخالفة وسيتم حجزها وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحقهم، داعية المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخصة .

وأشارت الى أن هذه الحملات تهدف الى حماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن من خلال فصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الآبار المخالفة.