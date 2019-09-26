الأسرى الفلسطينيون يعلنون اليوم وقف إضرابهم بعدما تحققت مطالبهم وانتصرت ارادتهم على تعنت ادارة السجون
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جرينتش+2 07:21
في حوار مع شبكة “بي بي إس”.. ابن سلمان يتطرق لأول مرة عن مسؤوليته في مقتل خاشقجي/ فيديو

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