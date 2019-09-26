”حريات العمل الإسلامي” تستنكر اعتقال كوادر من الحزب ونشطاء سياسيين

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات بحق عدد قيادات وكوادر الحزب والنشطاء السياسيين، والتي كان آخرها اعتقال كل من القياديين في الحزب الدكتور منير عقل و سلمان المساعيد وعضو الحزب مقداد الشيخ وكل من الناشطين عادل الدردساوي وماجد الشراري.

وطالب رئيس اللجنة المحامي عبدالقادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم بالإفراج الفوري عن المعتقلين،وقف ما وصفه بسياسة الاعتقال التعسفي بحق الناشطين السياسيين والحراكيين، كما استنكر منع وفد لجنة الحريات في الحزب من زيارة المعتقلين للحصول على وكالات للدفاع عنهم.

وأضاف الخطيب: ” إننا في لجنة الحريات ندين هذه الاعتقالات التعسفية و ما تخللها من مداهمة منازل المعتقلين في وقت متأخر من الليل وانتهاك حرمتها وترهيب الأطفال والنساء، في ممارسة تخالف القانون والدستور وتكرس العقلية العرفية ضمن سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات”.