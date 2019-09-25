وفاة شاب وإصابة آخر اثر حادث تصادم دراجتين بمحافظة اربد

توفي شاب عشريني واصيب اخر بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع ما بين دراجتين ناريتين بمنطقة الباقورة في محافظة اربد، ليل الثلاثاء .

وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مع الحادث، وعملت كوادر الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، ووصفت حالة المصاب العامة بالبالغة.

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