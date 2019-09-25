قوات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس وتستدعي محافظها فجر اليوم



القدس المحتلة – خدمة قدس برس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال منزله في القدس.

كما استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، محافظ القدس عدنان غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل غيث، وفتشته، قبل أن تسلمه هو ونجله بلاغين لمراجعة مخابراتها.

بدورها، زعمت الإذاعة العبرية الرسمية: إن “الشرطة تتهم الهدمي، بخرق بنود الاتفاق الموقع بين السلطة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية، والمتعلق بالنشاطات الفلسطينية في القدس”.